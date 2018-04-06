Стали известны имена 10 игроков «Ювентуса», которые точно останутся в команде 

Руководство «Ювентуса» решило провести кадровую чистку в летнее трансферное окно, утверждает Corriere dello Sport. На такие меры боссы клуба решили пойти после разгромного поражения от "Реала" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Сообщается, что только 10 игроков из нынешнего состава «Юве» будут выступать за команду в следующем сезоне. Это вратарь Войчех Щенсны, защитники Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Мехди Бенатиа, Андреа Барцальи, полузащитники Блез Матюиди, Миралем Пьянич, а также нападающие Федерико Бернардески, Дуглас Коста и Гонсало Игуаин.
Таким образом, команду, среди прочих, покинут Джанлуиджи Буффон и Пауло Дибала. Итальянец завершит карьеру по окончании сезона, а аргентинец перейдет в другой клуб.