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Перес выбрал оптимального соперника для «Реала» по полуфиналу Лиги Чемпионов
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Перес выбрал оптимального соперника для «Реала» по полуфиналу Лиги Чемпионов 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба хочет, чтобы в следующем раунде турнира «сливочные» встретились с «Ливерпулем». По мнению Переса, стиль игры мерсисайдцев будет наиболее удобным для его команды.
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