Перес выбрал оптимального соперника для «Реала» по полуфиналу Лиги Чемпионов

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба хочет, чтобы в следующем раунде турнира «сливочные» встретились с «Ливерпулем». По мнению Переса, стиль игры мерсисайдцев будет наиболее удобным для его команды.