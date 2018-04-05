Мутко до 18 апреля подаст жалобу, обосновывающую апелляцию к МОК

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что до 18 апреля должен подать жалобу, обосновывающую его апелляцию к МОК.

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря 2017 года пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. В конце декабря Мутко подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК.

"Там же юридический регламент процедуры существует. Адвокаты готовят сейчас жалобу, уже такую обосновывающую. Сначала ты подаешь заявление, потом дается срок написать эту жалобу с приложением свидетельских показаний и прочего. Мы над такой жалобой работаем. Срок подачи ее — 18 апреля, — сказал Мутко журналистам. — Заявление подано, оно принято, на него отреагировали, внесли взносы".

Мутко отметил, что стороны уже выбрали судей для арбитража. «И все после этого. Судей мы практически уже как бы выбрали, каждый своего назвал. После этого судья рассмотрит эти две жалобы и назначит заседание. Когда оно будет, сложно мне сказать. Это не ускоренная процедура, когда две стороны договариваются, она идёт в общем регламенте, спокойно», — сказал он.