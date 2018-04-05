Тест за 60 секунд: полуграмотный или полу‑грамотный?

Правописание сложных слов, начинающихся с «пол» и «полу» — не самое громоздкое правило русского языка. Но если школьные годы остались далеко позади, а вы не филолог и не корректор, некоторые случаи могут вызвать затруднения.

Полуграмотный или полу-грамотный?

Это тест с таймером. Ваша задача — дать как можно больше правильных ответов за 1 минуту. Вопросы нельзя пропускать. Придется выбирать, как пишутся «пол» и «полу»: слитно, через дефис или раздельно.

НАЧАТЬ ТЕСТ 1/15 Как правильно? Встретимся в пол десятого 25% Встретимся в пол-десятого 25% Встретимся в полдесятого 50% ПРОДОЛЖИТЬ 2/15 Как правильно? Выпил пол литра «Колы» 25% Выпил пол-литра «Колы» 37% Выпил поллитра «Колы» 37% ПРОДОЛЖИТЬ 3/15 Как правильно? Пол июня буду в отпуске 37% Пол-июня буду в отпуске 50% Полиюня буду в отпуске 12% ПРОДОЛЖИТЬ 4/15 Как правильно? Объеду пол Европы 14% Объеду пол-Европы 57% Объеду полевропы 28% ПРОДОЛЖИТЬ 5/15 Как правильно? Кто тут полу грамотный? 33% Кто тут полу-грамотный? 16% Кто тут полуграмотный? 50% ПРОДОЛЖИТЬ 6/15 Как правильно? Пол литровка 50% Пол-литровка 0% Поллитровка 50% ПРОДОЛЖИТЬ 7/15 Как правильно? Пол чайной ложки сахара, пожалуйста 25% Пол-чайной ложки сахара, пожалуйста 25% Полчайной ложки сахара, пожалуйста 50% ПРОДОЛЖИТЬ 8/15 Как правильно? Сегодня работаю в пол силы 50% Сегодня работаю в пол-силы 25% Сегодня работаю вполсилы 25% ПРОДОЛЖИТЬ 9/15 Как правильно? После тренировки я полу живой 0% После тренировки я полу-живой 50% После тренировки я полуживой 50% ПРОДОЛЖИТЬ 10/15 Как правильно? Обойдемся без полу мер 0% Обойдемся без полу-мер 33% Обойдемся без полумер 66% ПРОДОЛЖИТЬ 11/15 Как правильно? Скуплю пол ярмарки 33% Скуплю пол-ярмарки 66% Скуплю полярмарки 0% ПРОДОЛЖИТЬ 12/15 Как правильно? У вас есть полу ботинки? 0% У вас есть полу-ботинки? 33% У вас есть полуботинки? 66% ПРОДОЛЖИТЬ 13/15 Как правильно? В комнате полу тьма 0% В комнате полу-тьма 0% В комнате полутьма 100% ПРОДОЛЖИТЬ 14/15 Как правильно? Да это пол беды! 0% Да это пол-беды! 0% Да это полбеды! 100% ПРОДОЛЖИТЬ 15/15 Как правильно? Пол года копил! 33% Пол-года копил! 0% Полгода копил! 66% ПРОДОЛЖИТЬ / 15 Пройти тест еще раз