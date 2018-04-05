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Красноярка Мария Макарова стала абсолютной чемпионкой СФО по фитнес-бикини
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Красноярка Мария Макарова стала абсолютной чемпионкой СФО по фитнес-бикини 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Открытый лично-командный Чемпионат Сибирского Федерального округа среди молодежи по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу прошел в Новосибирске. Спортсменка красноярской команды «Step by Step» Мария Макарова стала на нем победительницей в своей категории до 164 см, а в итоге была признана абсолютной чемпионкой округа — 2018г. Победа примечательна вдвойне, поскольку буквально две недели назад Мария завоевала звание абсолютной чемпионки Siberian Power Show 2018 в Красноярске. Таких результатов девушка добилась всего за три года тренировок под руководством Алексея Плюхина.
Сейчас Мария готовится к чемпионату России, который пройдёт 27–30 апреля в Санкт-Петербурге.
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