Ждем десятого чемпионства «Торнадо»: Роман Терюшков об игре женского хоккейного клуба в этом сезоне

Подмосковный «Торнадо» в гостевом матче Женской хоккейной лиги обыграл сборную команду Свердловской области (СКСО) с разгромным счетом 13:2. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

6 (3+3) очков на свой счет записала Алевтина Штарева . Теперь в активе хоккеистки 23 шайбы, что позволило ей во второй раз стать лучшим снайпером ЖХЛ.

Еще 5 (2+3) очков набрала капитан подмосковного клуба Анна Шохина . Ассистентский

хет-трик

15-летняя

Команда Алексей Чистякова завершила сезон на втором месте, набрав 52 очка. Теперь подмосковный клуб готовится к первому в истории ЖХЛ плей-офф. 10 апреля хоккеистки «Торнадо» проведут первый матч в серии до двух побед с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Ответная встреча пройдет 13 апреля в Дмитрове.

Женский ХК «Торнадо» является девятикратным чемпионом России и действующим обладателем титула.

Девушки из подмосковного «Торнадо» завершили чемпионат ЖХЛ громкой победой над командой из Свердловской области, продемонстрировав максимальную самоотдачу и волю к победе. Приятно, что имеют место не только командные успехи, но и личные. Алевтина Штарева стала лучшим снайпером прошедшего чемпионата ЖХЛ. Она отправила 23 шайбы в ворота соперниц — это огромное достижение. Хочется пожелать удачи хоккеисткам команды Алексея Чистяковав первых в истории Лиги играх

плей-офф и, конечно, ждем юбилейного,

10-го чемпионства наших девчонок

Роман Терюшков , министр физической культуры и спорта Московской области.