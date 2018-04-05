Ждем десятого чемпионства «Торнадо»: Роман Терюшков об игре женского хоккейного клуба в этом сезоне 

Подмосковный «Торнадо» в гостевом матче Женской хоккейной лиги обыграл сборную команду Свердловской области (СКСО) с разгромным счетом 13:2. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
6 (3+3) очков на свой счет записала Алевтина Штарева. Теперь в активе хоккеистки 23 шайбы, что позволило ей во второй раз стать лучшим снайпером ЖХЛ.
Еще 5 (2+3) очков набрала капитан подмосковного клуба Анна Шохина. Ассистентский
хет-трик
у Елены Дергачевой (1+3), а на счету Марии Баталовой — покер (1+4) из передач. Дублем в третьем матче подряд отметилась
15-летняя
Елизавета Шкалева. Также по одной шайбе забросили Нина Пирогова и Галина Скиба.
Команда Алексей Чистякова завершила сезон на втором месте, набрав 52 очка. Теперь подмосковный клуб готовится к первому в истории ЖХЛ плей-офф. 10 апреля хоккеистки «Торнадо» проведут первый матч в серии до двух побед с «Динамо» из Санкт-Петербурга. Ответная встреча пройдет 13 апреля в Дмитрове.
Женский ХК «Торнадо» является девятикратным чемпионом России и действующим обладателем титула.
Девушки из подмосковного «Торнадо» завершили чемпионат ЖХЛ громкой победой над командой из Свердловской области, продемонстрировав максимальную самоотдачу и волю к победе. Приятно, что имеют место не только командные успехи, но и личные. Алевтина Штарева стала лучшим снайпером прошедшего чемпионата ЖХЛ. Она отправила 23 шайбы в ворота соперниц — это огромное достижение. Хочется пожелать удачи хоккеисткам команды Алексея Чистяковав первых в истории Лиги играх
плей-офф и, конечно, ждем юбилейного,
10-го чемпионства наших девчонок
— Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.
Ранее сообщалось, что глава Минспорта Подмосковья Роман Терюшков поставил задачу в ближайшие пять лет сделать Московскую область центром притяжения спортсменов мирового уровня.