Ещё
Стартовала продажа билетов на российский этап Формулы 1
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стартовала продажа билетов на российский этап Формулы 1 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 5 апр. — Новая Кубань. В России сегодня начались продажи билетов на отечественный этап Королевских гонок, которые состоятся в Сочи этой осенью (с 28 по 30 сентября). По словам гендиректора компании-промоутера Гран-при России Алексея Титова, цены на пригласительные в этом году существенно ниже, чем в 2017 году. Как рассказал топ-менеджер журналистам, в рамках подготовки в Формуле 1 его команда провела огромную работу, изучив предпочтения более 5000 респондентов.
— Мы увидели нечто очень важное: цены должны быть существенно снижены. И с сегодняшнего дня до 5 июня действует период ранних продаж, в рамках которого цены снижены от 20% до 39%, в зависимости от трибуны, — цитирует Титова «Российская газета».
Он добавил, что для детей подготовлены 50-процентные скидки. идет разработка пакетных предложений в сотрудничестве с крупнейшими туроператорами, чтобы сделать гонки более доступными и для дальних регионов страны.
Цены на билеты на пятый российский этап Формулы 1 в Сочи:
Зона свободного размещения — от 3 390 рублей за три дня.
Трибуна Т4 — от 5 990 рублей;
Трибуна Т3 — от 7 790 рублей;
Трибуны Т2 и Т1 — от 9 990 рублей;
Главная трибуна — от 11 990 рублей.
Новая Кубань: последние новости
В Сочи установили рекорд по одновременному спуску полуголых туристов с гор Квартиру экс-капитана «Кубани» полностью восстановили после пожара ФК «Кубань» одержал выездную победу над лидером ФНЛ «Енисеем»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»70
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»262
Рудковская опозорила Плющенко57
Украинец предупредил о последствиях бойкота ЧЕ в РФ
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании110
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение