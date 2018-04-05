Стартовала продажа билетов на российский этап Формулы 1

Краснодар. 5 апр. — Новая Кубань. В России сегодня начались продажи билетов на отечественный этап Королевских гонок, которые состоятся в Сочи этой осенью (с 28 по 30 сентября). По словам гендиректора компании-промоутера Гран-при России Алексея Титова, цены на пригласительные в этом году существенно ниже, чем в 2017 году. Как рассказал топ-менеджер журналистам, в рамках подготовки в Формуле 1 его команда провела огромную работу, изучив предпочтения более 5000 респондентов.

— Мы увидели нечто очень важное: цены должны быть существенно снижены. И с сегодняшнего дня до 5 июня действует период ранних продаж, в рамках которого цены снижены от 20% до 39%, в зависимости от трибуны, — цитирует Титова « Российская газета ».

Он добавил, что для детей подготовлены 50-процентные скидки. идет разработка пакетных предложений в сотрудничестве с крупнейшими туроператорами, чтобы сделать гонки более доступными и для дальних регионов страны.

Цены на билеты на пятый российский этап Формулы 1 в Сочи:

Зона свободного размещения — от 3 390 рублей за три дня.

Трибуна Т4 — от 5 990 рублей;

Трибуна Т3 — от 7 790 рублей;

Трибуны Т2 и Т1 — от 9 990 рублей;

Главная трибуна — от 11 990 рублей.