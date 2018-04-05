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Со следующего сезона стадион «Аякса» будет переименован в честь Йохана Кройфа
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Со следующего сезона стадион «Аякса» будет переименован в честь Йохана Кройфа 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
Сообщается, что стадион, который сейчас называется «Амстердам Арена», получит название «Йохан Кройф Арена».
Ранее клуб уже сообщал о будущем переименовании, сегодня же стал известен его срок. Кроме того, 25 апреля будет обнародован новый логотип стадиона. В этот день Кройф мог отметить 71-й день рождения.
Йохан Кройф появится в Pro Evolution Soccer 2018
Йохан Кройф скончался в 2016 году в возрасте 68 лет. За «Аякс» он выступал в 1964 — 1973 и 1981 — 1983 годах. С командой он восемь раз стал чемпионом Голландии и трижды выиграл Кубок европейских чемпион
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