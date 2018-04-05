Стадион «Аякса» переименуют в честь Йохана Кройфа

Стадион голландского футбольного клуба «Аякс» Амстердам Арена» будет переименована в честь легендарного игрока и тренера команды Йохана Кройфа

Как сообщает пресс-служба клуба, новое название — «Йохан Кройф Арена» будет использоваться, начиная со следующего сезона.

Отмечается, что новый логотип арены будет представлен 25 апреля — в день 71-летия со дня рождения легенды клуба.

Кройф является воспитанником «Аякса» и выступал за клуб с 1964 по 1973, а также с 1981 по 1983 годы. В качестве тренера голландец работал с 1986 по 1988 год.

Легендарный нападающий также известен своими выступлениями и тренерской работой в каталонской «Барселоне».

Кройф ушёл из жизни 24 марта 2016 года возрасте 68 лет.

Ранее сообщалось, что стадион ЧМ-2018 по футболу в Волгограде введён в эксплуатацию.