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Стадион «Аякса» переименуют в честь Йохана Кройфа
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Стадион «Аякса» переименуют в честь Йохана Кройфа 

RT на русском 1 час назад
Фото: Newsru.com
Стадион голландского футбольного клуба «Аякс» Амстердам Арена» будет переименована в честь легендарного игрока и тренера команды Йохана Кройфа.
Как сообщает пресс-служба клуба, новое название — «Йохан Кройф Арена» будет использоваться, начиная со следующего сезона.
Отмечается, что новый логотип арены будет представлен 25 апреля — в день 71-летия со дня рождения легенды клуба.
Кройф является воспитанником «Аякса» и выступал за клуб с 1964 по 1973, а также с 1981 по 1983 годы. В качестве тренера голландец работал с 1986 по 1988 год.
Легендарный нападающий также известен своими выступлениями и тренерской работой в каталонской «Барселоне».
Кройф ушёл из жизни 24 марта 2016 года возрасте 68 лет.
Ранее сообщалось, что стадион ЧМ-2018 по футболу в Волгограде введён в эксплуатацию.
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