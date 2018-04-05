Конфуз был близок

Фото со страницы «олимпийца» в соцсети «Вконтакте»Конфуз был близокВ очередном матче первенства ФНЛ «Олимпиец» умудрился пропустить два гола в численном большинстве и позволил «Спартаку-2» сравнять счёт. Более того, нижегородцы вообще могли вернуться из столицы без очков.

Спартак-2 (Москва) — Олимпиец — 2:2 (0:2). 1 апреля. Стадион «Спартак» . 320 зрителей.

Голы: Мамин (50), Нимели (67) — Нежелев (15), Сергеев (41).

«Спартак-2»: Максименко, Рассказов (Шанбиев, 46; Сокол, 84), Хомуха, Мамин, З. Бакаев, Тюнин (Руденко, 46), Полубояринов, Пантелеев, Ломовицкий (Сакала, 42), Леонтьев, Нимели.

«Олимпиец»: Бородько, Маляров (Беляков, 46), Хрипков, Морозов, Филин, Нежелев (Спэтару, 80), Горбунов, Фомин, Аюпов, Сергеев (Ламбарский, 52), Чирьяк (Заерко, 73).

Предупреждения: Тюнин (45 + 1) — не было.

Удаление: Бакаев (20).

Главный судья: Сухой (Люберцы).

Волжане сразу же ошарашили хозяев своим напором. Моменты у ворот красно-белых возникали один за другим, в паре случаев гости просто простили соперника. И всё-таки на 15-й минуте гол состоялся. Да ещё какой! Активный Игорь Горбунов заставил защитников сфолить, а Анатолий Нежелев классным ударом в обвод стенки отправил мяч в сетку с линии штрафной. Интересно, что почти сразу аналогичный шанс имели спартаковцы. Удар у Владислава Пантелеева вышел похожим, но «Олимпиец» выручила перекладина. А на 20-й минуте откровенно сглупил у кромки поля хавбек москвичей Зелимхан Багаев, в неигровой ситуации ударивший по ноге Кирилла Малярова . Грубиян тут же справедливо увидел перед собой красный свет. На послематчевой пресс-конференции наставник «Спартака-2» Дмитрий Гунько назвал данный эпизод «преступлением», пообещав, что Бакаев будет наказан.

Нижегородцы вновь принялись осаждать ворота соперника и заслужили уйти на перерыв при счёте 2:0. Гол вновь получился красивым. Последовала быстрая многоходовка по центру, Тимур Аюпов в касание вывел один на один с вратарём хозяев Виктора Сергеева . Первый удар голкипер отразил, но наш форвард не выключился и, подхватив мяч у лицевой, практически с нулевого угла попал в цель!

Тренерский штаб «Олимпийца» перед вторым таймом наверняка внушал футболистам, что игра ещё не закончена. Но комфортный перевес и лишний игрок, очевидно, подействовали на умы игроков не лучшим образом. Уже к 67-й минуте красно-белые счёт сравняли. Два темнокожих нападающих, либериец Сильванус Нимели и замбиец Фэшн Сакала, своими рывками буквально затерзали нашу оборону. И ещё хорошо, что всё закончилось для нас ничейным исходом.

— Судя по тому, как складывалась игра, мы должны были победить. Но могли и проиграть. Наши замены не усилили игру, в отличие от замен соперника. Обидно, ведь нам важно было сегодня одержать победу. Впрочем, как и «Спартаку-2»: мы ведь рядом с ним в турнирной таблице. Делая замены, мы перешли на схему 4 — 4 — 2, но развить успех не удалось. Старались играть на победу, шли вперёд, но в концовке у спартаковцев получались опасные контратаки. Молодым игрокам соперника это было на руку