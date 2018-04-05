Ещё
СМИ узнали о назревающем конфликте в «Тоттенхэме»
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ узнали о назревающем конфликте в «Тоттенхэме» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Авторитетное британское издание The Times узнало о назревающем конфликте в «Тоттенхэме».
По информации газеты, ряд игроков «шпор» выразили недовольство зарплатой президента клуба Дэниэла Леви, которая составляет почти 7 миллионов евро в год — это больше, чем у любого футболиста команды.
В связи с этим, некоторые игроки, чьи контракты вскоре истекают, отказываются принимать условия руководства «Тоттенхэма» и требуют пересмотра своих окладов.
Стоит отметить, что Леви является самым высокооплачиваемым менеджером в АПЛ, в два раза опережая ближайших коллег.
Soccer News: последние новости
Салах озвучил финансовые требования "Реалу" Автогол является вторым лучшим бомбардиром "Барселоны" в Лиге Чемпионов Полузащитник ПСЖ заинтересовал клубы Испании и Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»70
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»262
Рудковская опозорила Плющенко57
Украинец предупредил о последствиях бойкота ЧЕ в РФ
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании110
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение