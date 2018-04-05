СМИ узнали о назревающем конфликте в «Тоттенхэме»

Авторитетное британское издание The Times узнало о назревающем конфликте в «Тоттенхэме».

По информации газеты, ряд игроков «шпор» выразили недовольство зарплатой президента клуба Дэниэла Леви , которая составляет почти 7 миллионов евро в год — это больше, чем у любого футболиста команды.

В связи с этим, некоторые игроки, чьи контракты вскоре истекают, отказываются принимать условия руководства «Тоттенхэма» и требуют пересмотра своих окладов.

Стоит отметить, что Леви является самым высокооплачиваемым менеджером в АПЛ, в два раза опережая ближайших коллег.