«Мне было обидно прозвище „Нольтрофеич“. Самые яркие цитаты Леонида Федуна

«Общение с Невио Скалой заставило меня прийти к выводу, что даже самый выдающийся тренер может добавить команде лишь 10 процентов. 85 процентов определяет подбор игроков и еще 5 — удача».

«Были ошибки в предсезонной подготовке. В команде нельзя быть дамой, приятной во всех отношениях. К игрокам нужен более требовательный подход. Поэтому мы и пригласили Черчесова».

«Карпин за свою бытность израсходовал 250-280 миллионов. На эти деньги можно было купить трёх Халков! Но сбитый летчик есть сбитый летчик».

«Не читайте на ночь швейцарских газет. У Якина есть кредит доверия. Я меняю тренеров только тогда, когда понимаю, что они не хотят. Тут я понимаю, что тренер находится в поиске. Почему убрали того же Карпина? Потому что он беспощадно и бессмысленно израсходовал массу денег на тех игроков, которых сейчас нет в команде или которые не играют существенной роли».

«Каррера — боец. Никогда не думал его увольнять».

«Каррера смог преодолеть кризис в который влетела команда в начале сезона. Снова заставил ребят собраться — это говорит о тренерском мастерстве. Команда снова стала управляемой. Кстати, Аленичев ушел не потому, что не прошел АЕК, а потому, что потерял нити управления коллективом».

Федун об игроках

«Переговоры по новому контракту Быстрова, учитывая запросы, проходили непросто. Но игрок подчеркивал, что хочет остаться в «Спартаке». Поэтому для меня он в большей степени спартаковец, чем наш воспитанник Торбинский».

«Отправляя Моцарта, Калиниченко и Титова в дубль, Черчесов со мной не советовался. Я узнал об этом из прессы. Сам я, вероятно, Титова оставил бы в запасе, чтобы не ссориться с болельщиками. Но, в конечном счете, считаю, спортивный результат для команды важнее. И может быть, честнее по отношению к Титову было поступить с ним так, как сейчас, чем навеки посадить в запас. Что лучше: сразу отрезать ногу или пилить по частям?»

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«Джанаеву надо сходить в церковь. Видимо, его кто-то заколдовал. Другого объяснения я просто не нахожу. Я не помню случаев в футболе, когда вратарь дважды подряд сам закидывал мяч себе в ворота. Такого просто не бывает. Видимо, кто-то сидел на трибуне типа Старика Хоттабыча, выдергивал себе волосы из бороды и приговаривал «шарам-барам».

«Видите, растет у нас свой юный Месси — Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили. Только через пахоту на тренировке можно забить себе место в составе «Спартака».

«Я знаю печальный опыт ребят, которые от нас уходили. Писали про Ребко, про Торбинского. И что, они стали счастливее или богаче? Богаче стали их агенты, которые срубили деньги и про них забыли. Вы Дзюбу приподняли, сделали из него бога, а потом уронили. Ему надо выкинуть калькулятор из головы и начать тренироваться».

«Мы потратили на воспитание Дзюбы очень много денег и времени, а оказалось, что он такой человек, который удавит за копейку родных».

«Глушаков был пьяным от чувств».

«Роша всю жизнь провел в Бразилии, где тепло, и не может сразу адаптироваться в другой стране, моментально попасть в состав. Вспомните, как в первый сезон говорили о Веллитоне: «Отстой! Кого привезли?». Я верю, что Роша заиграет на высоком уровне. У него все для этого есть — дриблинг, скорость, удар, умение отрываться от соперника».

Федун о болельщиках

«Понимаю, что наши болельщики хотят всего и сразу. Когда выхожу после матча, ко мне подходят и говорят: «Да гони ты Старкова!» Но у меня нет волшебной палочки, которой я мог бы махнуть и сделать «Спартак» чемпионом. У меня есть терпение, чтобы руководствоваться в своих решениях не эмоциями, а стратегией».

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«Болельщики не повлияли на уход Шавло из клуба. Повлияло только то, что 1 августа истек его контракт. Болельщики же хотят все и сразу. Но так не бывает. Идет смена поколений команды. Идет выравнивание футбола».

«Необходимо выявлять инициаторов беспорядков и изолировать их от футбола — другого ничего не придумать. Во всем мире это проходили, и надо нам это пройти. В целом, нужно, чтобы закон о болельщиках начал работать, вот и все».

«Иди и купи. Я хозяин. Назови хоть одну фамилию, кого купить?».

«Да, я думал пригласить Леонида Слуцкого, но болельщики меня не поддержали бы. Нам нужен свой».

«Спартак» пять раз становился серебряным призером чемпионатов России. Регулярно выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Эти результаты, являющиеся выдающимися для большинства команд РФПЛ, не могут быть удовлетворительными для поклонников самого титулованного клуба нашей страны! Искренне, всей душой переживаю и болею за судьбу «Спартака» и понимаю, что настало время отдать полномочия профессионалам. Может, они будут более удачливы и компетентны и приведут народный клуб к новым титулам».

Федун о трофеях «Спартака»

«Самый счастливый день — когда рождались мои дети, а чемпионство — один из самых счастливых. Назову его самым долгожданным и выстраданным».

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«Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. Теперь я уже не «Нольтрофеич».

«К хорошему быстро привыкаешь. 16 лет у нас не было настоящих поводов праздновать. Пожалуй, подобные эмоции испытывал только в 2005-м, когда мы в последнем туре сыграли вничью с действующим чемпионом «Локомотивом» и завоевали серебро. Так что устать пока не успел».

«Мне было обидно прозвище «Нольтрофеич». Ведь любой человек, любой мужчина стремится к тому, чтобы быть успешным. Я добился успеха в бизнесе, и мне хотелось трофеев в спорте. Тем более «Спартак» для меня — не просто бизнес-проект. Это команда моей мечты».

«Мы очень счастливы, что удалось получить этот приз. Его еще никогда не было у «Спартака». Это первый Суперкубок, который «Спартак» выиграл в своей истории».