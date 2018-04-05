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«Хаас» поменял местами механиков, которые не прикрутили колеса машинам в Австралии
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«Хаас» поменял местами механиков, которые не прикрутили колеса машинам в Австралии 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Директор «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, какие меры команда приняла после инцидентов на «Гран-при Австралии». Напомним, в Мельбурне обе машины «Хааса», которые ехали в первой шестерке, сошли с дистанции из-за плохо прикрученных колес на пит-стопах.
— Мы поменяли местами механиков, — цитирует F1Today Штайнера. — Причина не только в том, что они допустили ошибку. Им важно вернуть уверенность. Если продолжать делать то же самое, то может возникнуть волнение, есть риск новых ошибок. А теперь мы поменяли им задачи. Это помогает им переключиться. Они получат больше уверенности.
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