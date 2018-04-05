Команда «Крепкая семья» из Бибирева стала призером городского конкурса агитбригад

Команда «Крепкая семья» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» стала призером городского конкурса агитбригад «Новое поколение выбирает…». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Конкурс проходил с октября 2017 года по март 2018 года. Каждая команда в рамках конкурсных этапов показала свои достижения в области профилактики негативных проявлений на актуальные темы: о здоровом образе жизни, семейных ценностях, личностных достижениях и приоритетах, — пояснили в администрации центра «Бибирево».

Там отметили, что в общей сложности в конкурсе «Новое поколение выбирает…» принимали участие 180 учащихся образовательных организаций Москвы — всего 17 команд. (вт)