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Команда «Крепкая семья» из Бибирева стала призером городского конкурса агитбригад
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Команда «Крепкая семья» из Бибирева стала призером городского конкурса агитбригад 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Команда «Крепкая семья» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» стала призером городского конкурса агитбригад «Новое поколение выбирает…». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Конкурс проходил с октября 2017 года по март 2018 года. Каждая команда в рамках конкурсных этапов показала свои достижения в области профилактики негативных проявлений на актуальные темы: о здоровом образе жизни, семейных ценностях, личностных достижениях и приоритетах, — пояснили в администрации центра «Бибирево».
Там отметили, что в общей сложности в конкурсе «Новое поколение выбирает…» принимали участие 180 учащихся образовательных организаций Москвы — всего 17 команд. (вт)
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