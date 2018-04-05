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Школьники из Некрасовки приняли участие в компетентностной олимпиаде
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Школьники из Некрасовки приняли участие в компетентностной олимпиаде 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
С 30 марта по 1 апреля прошел Городской (региональный) этап IV Московской компетентностной олимпиады, цель которой — выявление и мотивация обучающихся к решению социально-значимых проблем. Второй год ученики школы № 2053 района Некрасовка принимают участие в этом мероприятии.
— Московская компетентностная олимпиада — это трехдневные
интеллектуальные соревнования команд в форме деловой игры — погружения, ежедневные экспертные установки, конструктивная работа в малых группах, экспертные дискуссии, — заявил один из представителей учреждения.
Напомним, школа № 2048 находится по адресу: улица Липчанского, дом 6А. (вт)
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