Школьники из Некрасовки приняли участие в компетентностной олимпиаде

С 30 марта по 1 апреля прошел Городской (региональный) этап IV Московской компетентностной олимпиады, цель которой — выявление и мотивация обучающихся к решению социально-значимых проблем. Второй год ученики школы № 2053 района Некрасовка принимают участие в этом мероприятии.

— Московская компетентностная олимпиада — это трехдневные

интеллектуальные соревнования команд в форме деловой игры — погружения, ежедневные экспертные установки, конструктивная работа в малых группах, экспертные дискуссии, — заявил один из представителей учреждения.

Напомним, школа № 2048 находится по адресу: улица Липчанского, дом 6А. (вт)