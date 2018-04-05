Ещё
Челябинских покойников «выставляют» за околицу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Челябинских покойников «выставляют» за околицу 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Найти последний приют в Челябинске становится сложнее год от года. Из 11 городских кладбищ хоронить можно лишь на восьми, но и они почти все под угрозой закрытия, передает "Уралинформбюро".
Новые погосты в Челябинске открывать попросту негде — сейчас мэрия ведет переговоры с администрациями Коркино, Сосновского и Красноармейского районов в поисках наделов под все виды захоронений, об этом 74.ru сообщил и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Антон Корепанов.
"В закрытии нуждаются практически все крупнейшие кладбища, за исключением Митрофановского. На этом погосте сохранился небольшой земельный резерв, но там скальный грунт, что вызывает определенные затруднения в процессе копки могилы", — отметил он.
Проблема захоронений остро стоит во всех крупных городах Урала. Уже не один раз поднимался вопрос о перезахоронении праха из заброшенных погребений в общих могилах и повторном использовании освободившихся участков. Частично решить проблему могли бы обязательная кремация умерших и создание колумбариев, однако все упирается в религиозный и этический вопросы.
Ранее по теме: Полежал на кладбище? Уступи место другому!
Уралинформбюро: последние новости
Главный проспект Екатеринбурга обновят к Чемпионату мира Узбеки-гипнотизеры украли у казахских пенсионеров 9 тысяч долларов Уральские школьники выполнили задания олимпиады "Россетей"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»70
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»262
Рудковская опозорила Плющенко57
Украинец предупредил о последствиях бойкота ЧЕ в РФ
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании110
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение