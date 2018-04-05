Челябинских покойников «выставляют» за околицу

Найти последний приют в Челябинске становится сложнее год от года. Из 11 городских кладбищ хоронить можно лишь на восьми, но и они почти все под угрозой закрытия, передает "Уралинформбюро"

Новые погосты в Челябинске открывать попросту негде — сейчас мэрия ведет переговоры с администрациями Коркино, Сосновского и Красноармейского районов в поисках наделов под все виды захоронений, об этом 74.ru сообщил и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Антон Корепанов.

"В закрытии нуждаются практически все крупнейшие кладбища, за исключением Митрофановского. На этом погосте сохранился небольшой земельный резерв, но там скальный грунт, что вызывает определенные затруднения в процессе копки могилы", — отметил он.

Проблема захоронений остро стоит во всех крупных городах Урала. Уже не один раз поднимался вопрос о перезахоронении праха из заброшенных погребений в общих могилах и повторном использовании освободившихся участков. Частично решить проблему могли бы обязательная кремация умерших и создание колумбариев, однако все упирается в религиозный и этический вопросы.

Ранее по теме: Полежал на кладбище? Уступи место другому!