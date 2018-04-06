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«Ъ»: правительство утвердило план нетерпимости к неофициальным товарам
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«Ъ»: правительство утвердило план нетерпимости к неофициальным товарам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по борьбе с незаконным оборотом товаров. Об этом пишет "Коммерсантъ".
"Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал план мероприятий по борьбе с незаконным оборотом товаров — Белый дом намерен довольно жестко расчищать рынки от контрафакта и фальсификата. Будет упрощено уничтожение таких товаров и оборудования за счет нарушителя, внеплановые проверки, усилен контроль таможенной стоимости, параллельно государство будет развивать системы маркировки товаров", — сообщает издание.
Как стало известно, в потребителях планируется воспитывать «нетерпимое отношение» к контрафакту. Делать это будут посредством СМИ и передач на телевидении.
Уточняется, что «в войну с незаконным оборотом будут вовлечены почти все министерства и ведомства». Минпромторг, Минэкономики, Росимущество и Роспотребнадзор должны будут во втором квартале текущего года законодательно оформить упрощение порядка уничтожения товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота.
Ранее сообщалось, что российская таможня предотвратила ущерб от контрафакта на 4,6 млрд рублей.
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