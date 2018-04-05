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Венгер ожидает увидеть лучшего Ляказетта
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Венгер ожидает увидеть лучшего Ляказетта 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ожидает увидеть лучший футбол в исполнении нападающего Александра Ляказетта.
"Когда я вижу Ляказетта на тренировках сейчас, то понимаю, что какое-то время он был сам не свой. В последних семи-восьми матчах ему мешали боли в колене. В нашей работе футболистам очень важно быть готовыми на 100%.
Возвращение Ляказетта даёт нам больше возможностей в атаке. Уэлбек больше забегает за спины защитникам, а с Ляказеттом мы больше комбинируем. Важно иметь оба варианта", — цитирует Венгера Goal.
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