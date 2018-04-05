Эмблема ФК «Рома» подверглась цензуре на иранском телевидении

Государственное телевидение Ирана подвергло цензуре эмблему итальянского футбольного клуба «Рома» во время освещения матча Лиги чемпионов с «Барселоной».

Об этом сообщает BBC.

Сотрудники телеканала замазали часть логотипа римской команды, на которой изображены соски волчицы над головами младенцев Ромула и Рема, являющихся, согласно легенде, основателями столицы Италии.

Официальные представители «Ромы» не выступали с комментариями по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что два автогола помогли «Барселоне» обыграть «Рому» в плей-офф Лиги чемпионов.