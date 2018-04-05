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Бывший футболист сборной СССР Папаев считает, что «Арсенал» вальяжно относится к ЦСКА
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Бывший футболист сборной СССР Папаев считает, что «Арсенал» вальяжно относится к ЦСКА 

ТАСС 50 минут назад
ТАСС, 5 апреля. Бывший игрок сборной СССР по футболу Виктор Папаев считает, что лондонский «Арсенал» относится к московскому ЦСКА слишком вальяжно перед матчем 1/4 финала Лиги Европы. Слова Папаева приводит "Газета.Ru".
"Арсенал" до сих пор является авторитетной и классной командой, все же Английская премьер-лига воспринимается большинством в качестве лучшего чемпионата планеты, а «канониры» считаются одним из лидеров этого турнира, — сказал Папаев. — У них крайне маститый и авторитетный тренер Арсен Венгер с огромным опытом — и под его руководством коллектив очень хорошо контролирует мяч. Однако нельзя не отметить, что «Арсенал», как и другие британские клубы, иногда вальяжно относятся к российским визави, чувствуя преимущество в классе — а правильный настрой все же необходим".
Первая четвертьфинальная игра Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет в Лондоне в четверг. Встреча на стадионе "Эмирейтс" начнется в 22:05 мск.
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