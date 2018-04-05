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Папаев: «Арсенал» вальяжно относится к ЦСКА, как и другие британские клубы
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Папаев: «Арсенал» вальяжно относится к ЦСКА, как и другие британские клубы 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Экс-футболист московского "Спартака", ЦСКА и сборной СССР Виктор Папаев в интервью "Газете.Ru" оценил силу лондонского «Арсенала» в преддверии матча 1/4 финала Лиги Европы с московским ЦСКА.
"Арсенал" до сих пор является авторитетной и классной командой. Все же Английская премьер-лига воспринимается большинством в качестве лучшего чемпионата планеты, а «канониры» считаются одним из лидеров этого турнира.
У них крайне маститый и авторитетный тренер Арсен Венгер с огромным опытом — и под его руководством коллектив очень хорошо контролирует мяч.
Однако нельзя не отметить, что «Арсенал», как и другие британские клубы, иногда вальяжно относятся к российским визави, чувствуя преимущество в классе — а правильный настрой все же необходим", — отметил Папаев.
Ранее Мутко выразил надежду, что после матча «Арсенал» — ЦСКА разговоры будут только о спорте.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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