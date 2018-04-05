Папаев: «Арсенал» вальяжно относится к ЦСКА, как и другие британские клубы

Экс-футболист московского "Спартака" , ЦСКА и сборной СССР Виктор Папаев в интервью "Газете.Ru" оценил силу лондонского «Арсенала» в преддверии матча 1/4 финала Лиги Европы с московским ЦСКА.

"Арсенал" до сих пор является авторитетной и классной командой. Все же Английская премьер-лига воспринимается большинством в качестве лучшего чемпионата планеты, а «канониры» считаются одним из лидеров этого турнира.

У них крайне маститый и авторитетный тренер Арсен Венгер с огромным опытом — и под его руководством коллектив очень хорошо контролирует мяч.

Однако нельзя не отметить, что «Арсенал», как и другие британские клубы, иногда вальяжно относятся к российским визави, чувствуя преимущество в классе — а правильный настрой все же необходим", — отметил Папаев.

Ранее Мутко выразил надежду, что после матча «Арсенал» — ЦСКА разговоры будут только о спорте.

"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.