Жена Малкина раскрыла секрет яркой игры хоккеиста в нынешнем сезоне

Ещё и ребёнка уложила. С такой женой форвард «Питтсбурга» выиграет четвёртый Кубок Стэнли.

Любимый отдых Голышева

Если Анатолий не играет в хоккей и не нянчится с сыном, значит, он точно в бане. Лучший отдых для спортсмена! «Утром в баньку, после чай с мёдом и лимоном! Сила! Кайф!» — написал нападающий «Автомобилиста».

Накануне финала Западной конференции в гости к Патрику Торесену приехала его семья. Форвард СКА в перерыве между тренировками даже успел съездить с родными в центр скалолазания. Интересно, как высоко забрался Патрик?

Отдых Вольски

«Металлург» в этом сезоне довольно рано для себя закончил сезон — уже после второго раунда плей-офф. Войтек Вольски сразу улетел домой в Канаду. До старта нового чемпионата ещё очень далеко, так что можно ездить по гостям и отдыхать.

Коварная улыбка

Илья Ковальчук во время плей-офф стал менее активен в «Инстаграме». На днях нападающий СКА всё-таки не удержался и выставил фото. По ходу матчей с ЦСКА надо отвлекаться и немного отдыхать.

Олимпиец в космосе

Павел Падакин впервые в своей карьере получил вызов в олимпийскую сборную. На радостях форвард «Сочи» решил слетать в космос.

Годовщина Нестерова

Важный праздник на днях был у Нестеровых — годовщина знакомства. Ровно шесть лет назад Никита и Екатерина стали встречаться и с тех пор не расстаются.

Кучеров с фанатами

«Тампа» в марте чуть сбавила обороты и даже уступила лидерство «Бостону» на Востоке. Реже стал забивать и Никита Кучеров. Но наверняка «Лайтнинг» со своим лучшим бомбардиром просто готовятся к плей-офф.

Хмурый Радулов

Поводов для радости у Радулова нет — его «Даллас» провалил концовку «регулярки» и потерял шансы на плей-офф. Фото Александра из Вашингтона, где его команда тоже проиграла.

Утрата Сегина

Совсем недавно одноклубник Радулова потерял бабушку Беатрис и дедушку Марселя. Сегин написал трогательное сообщение в «Инстаграме».

Матч «Питтсбурга» и «Вашингтона» получился богатым на события. В частности, Евгений Малкин сцепился с Евгением Кузнецовым . Жена форварда «Пингвинз» не упустила из виду этот эпизод. «Борщ приготовила, ребёнка уложила, в доме порядок, красивое белье надела, жду», — написала Анна в комментарии под видео, где её муж кричит на соперника.

Шашлык

Анна Кастерова всё-таки дождалась мужа. В выходной пара решила приготовить шашлык и провести время на природе. У Малкиных был повод кое-что отпраздновать — Евгений получил от «Питтсбурга» специальную награду самому ценному хоккеисту сезона.