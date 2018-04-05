Видео: Грузовик от удара создал «песчаную бурю»

В нашей любимой рубрике «Грузовик против моста» новый фаворит. И да, в этот раз столкновение вышло действительно впечатляющим. Длинная фура, груженая песком, с большой скоростью ехала по трассе. При этом водитель, очевидно, не заметил, что кузов поднялся и теперь высота машины увеличилась на несколько метров. Естественно, развязка должна была неизбежно наступить с первым же попавшимся на пути мостом.

На полной скорости фура влетела под мост, а кузов с песком буквально взорвался при ударе об опору. Сила столкновения была настолько велика, что разлетевшийся во все стороны песок образовал локальную песчаную бурю.

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