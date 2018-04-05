Собака отблагодарила свою спасительницу необычным образом

Хозяева не знали, что их собака была уже беременна. Когда они увидели у животного большой живот, то решили от нее избавиться. Возиться со щенятами не входило в их планы. Бедного пса, как не нужную вещь сдали в приют.

Сотрудница собачьего приюта пожалела беременного животного, поэтому практически сразу забрала собачку в свой дом.

Буквально через месяц после этого события собака родила 11 щенят.

Однажды новая хозяйка очередной раз пришла посмотреть на новорожденных щенят. Она очень удивилась, когда новоиспеченная мамочка положила на коленки своей хозяйки всех своих малышей. Животное полностью доверилось своей доброй хозяйке.