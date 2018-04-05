«Яндекс. Маркет» продолжил серию юмористических роликов в рамках новой кампании

Нельзя просто взять и показать все ролики новой кампании «Яндекс. Маркета» сразу. Опубликованные в марте ролики сервиса оказались не единственными в ироничной кампании.

Ранее команда «Яндекс. Маркета» презентовала серию ироничных рекламных роликов под слоганом «Ищите лучшие цены», чтобы напомнить об удобстве ценового агрегатора. Задачей команды было интересно и с юмором рассказать о разнообразии ассортимента сервиса «Яндекс. Маркет» и возможности выбрать лучшие цены.

На этой неделе вышли два новых ролика в поддержку кампании.

В одном из них психотерапевт не может расстаться с наушниками своей мечты и наслаждается музыкой во время сеанса с пациентом. Другой ролик — про попытку сделать семейное фото. В итоге на фото три участника: супружеская пара и… кофемашина, купленная по лучшей цене на Маркете.

Новая рекламная кампания построена вокруг инсайта: «когда вы купили то, о чем мечтали, да еще и по лучшей цене, вы не захотите с этим расставаться». Главные герои роликов не могут нарадоваться товарам, которые они купили по лучшей цене. И уж тем более не хотят ими ни с кем делиться.

Состав творческой группы:

«Яндекс. Маркет» (клиент)

Владислав Свириденко — Marketing Director Яндекс . Маркет Екатерина Непомнящая — Brand Marketing Group Head Яндекс. Маркет Марина Дядина — Brand Manager Яндекс. Маркет

BBDO Moscow (креатив)

Алексей Федоров — Executive Creative Director Наталья Цыганова — Managing Director Алексей Литовка — Art Director Петр Мартюк — Copywriter Кристина Крушинская — Group Account Director Елена Казак — Senior Account Manager Артемий Семёнов — Producer Анастасия Никольская — Producer Assistant Анна Хитько — Senior Planner Александра Сагалович — Digital Excellence Director Клавдия Назаренко — Senior Digital Planner

Bazelevs Production (продакшн)