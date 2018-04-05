Президент «Малаги»: «Намерен превратить команду в топовый клуб Европы»

Президент «Малаги» Абдулла бин Нассер Аль-Тани выступил с заявлением о желании превратить команду в топовый клуб.

«Есть много вопросов к прежнему спортивному директору клуба Франческа Арнау. Но не хочу развивать тему. Сейчас не время говорить о том, вылетит ли команда. Еще у команды есть шансы остаться, это вопрос уважения к каждому члену клуба. Вы видите, как заполняется наш стадион и болельщики поддерживают игроков. Надо стараться использовать любой шанс сохранить прописку в примере.

Мы будем продолжать работать от всего сердца, чтобы окончательно стать элитным клубом Европы. Это и есть наша цель», — приводит слова Аль-Тани Marca.

«Малага» замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании после 30 проведенных матчей.