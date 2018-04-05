Скончалась Екатерина Федяева, которой в ульяновской больнице ввели формалин

Небрежность ульяновских медиков привела к трагедии: 27-летней Екатерине Федяевой после плановой операции по удалению кисты в Центральной медсанчасти Ульяновска 15 марта был введён формалин вместо физраствора. Пострадавшую пытались спасти в Москве, но 5 апреля Екатерина (которой за это время исполнилось 28 лет) скончалась в Федеральном медико-биологическом агентстве

Не спасли

Операция представлялась несложной и как будто прошла успешно, но после этого медсестра якобы совершила ошибку, промыв оперированную область вместо физраствора смертельно опасным ядом — формалином, перепутав флаконы. Ошибку обнаружили через несколько минут и перевели пациентку в реанимацию Ульяновской областной клинической больницы, а 19 марта спецборт ФМБА России доставил Екатерину Федяеву в Москву в Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна.

Время от времени ульяновский Минздрав выдавал обнадеживающие сведения о выходе больной из комы и «положительной динамике» несмотря на стабильно тяжелое состояние.

Увы, 5 апреля в пресс-службе ФМБА сообщили: «Умерла в 12 часов 10 минут от полиорганной недостаточности. Поражение внутренних органов, несовместимое с жизнью».

За три дня до этого, когда все надеялись на лучший исход, министром здравоохранения Абдулловым так была озвучена причина этой чудовищной ошибки: «Персонал не прочитал название при подаче нового флакона при проведении операции». Министр обещал оказать всю необходимую помощь семье. Губернатор Морозов на том же совещании пообещал навестить землячку в Москве между заседаниями Госсовета. Региональным Следкомом возбуждено уголовное дело, идёт расследование. Стало известно, что вся бригада медиков из 6 человек уволена, а главврачу медсанчасти объявлен строгий выговор.

Кстати, в памяти жителей региона остались и другие примеры врачебных ошибок. Таких, например, как гибель пациента, доставленного в Старомайнскую Центральную больницу в сентябре 2015-го из-за неправильного диагноза, и гибель новорождённого в перинатальном центре областной больницы в июле 2014-го из-за непрофессионализма гинекологов. У каждой ошибки, повлекшей тяжкие последствия, своя причина.

Загнанный врач

О том, случайны или системны подобные происшествия, мы спросили депутата Госдумы РФ , врача по профессии, Алексея Куринного. По словам парламентария, в тех же США по причине врачебных ошибок ежегодно гибнет около 50 тысяч человек, в России, учитывая численность населения, можно предположить, что этот показатель где-то вдвое ниже. А в официальную статистику попадает 300-400 смертей по всей России в год.

— Способствует таким ошибкам, в частности, возрастающая нагрузка. Ни для кого не секрет, что зарплата медикам растёт не столько за счёт роста финансирования, сколько за счёт увеличения нагрузки на них. Загнанный врач или загнанная медсестра более склонны совершать ошибки, невнимательно относиться к своим профессиональным обязанностям. После 15 дежурств подряд любой специалист будет несколько зашорен, — считает Алексей Куринный.

Депутат сообщил, что наша медицина недофинансирована минимум вдвое. Чтобы хотя бы соответствовать критериям Всемирной организации здравоохранения , её необходимо финансировать на 6% ВВП. Реальное же финансирование из всех государственных, бюджетных источников производится в лучшем случае на 3-4%.

Ульяновским медикам памятно январское повышение зарплат до уровня, предусмотренного майскими президентскими указами 2012 года, которое чуть не обернулось финансовым крахом отрасли в пределах отдельно взятой области. В итоге повышение пришлось заметно урезать.

Кстати, усиление нагрузки на медработников считают причиной врачебных ошибок лишь 3% участников опроса, размещённого на сайте «Аиф-Ульяновск». С тем, что уровень здравоохранения падает из-за недофинансирования, согласны 14%. Подавляющее большинство участников опроса (83%) согласились с вариантом: «Ошибок всё больше, поскольку уровень подготовки специалистов всё хуже». И ни один участник не выбрал вариант: «У нас замечательные медики, а от ошибок не застрахован никто».