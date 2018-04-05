В Москве умерла девушка, которой ввели формалин вместо физраствора

В Федеральном медицинском центре имени А. И. Бурназяна в Москве 5 апреля умерла девушка, которой ошибочно ввели формалин в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минздрава Ульяновской области.

Отмечается, что врачи московского центра сделали все возможное, исправляя ошибку ульяновских коллег. Пациентка пришла в сознание, но спасти ее не удалось.

Во время плановой операции 15 марта 28-летней пациентке вместо физраствора в брюшную полость по ошибке ввели формалин. Обнаружив это, медики срочно промыли девушке желудок. На следующий день ее перевели в Ульяновскую областную клиническую больницу, а затем для наиболее эффективного курса лечения пациентку транспортировали в Москву, в Федеральный медицинский центр имени А. И. Бурназяна.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил властям взять на себя все расходы по доставке тела женщины на родину и организации похорон. Близким и родственникам погибшей также будет оказана вся необходимая помощь.

Сотрудников больницы, допустивших врачебную ошибку, уволят по статье. Их руководителям объявлен выговор с наложением «меры материальной ответственности», добавили в Минздраве Ульяновской области. СК возбудил уголовное дело «о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».