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В Москве умерла женщина, которой вместо физраствора ввели формалин
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В Москве умерла женщина, которой вместо физраствора ввели формалин 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 5 апр — РИА Новости. Молодая женщина, которой в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска вместо физраствора ввели формалин, скончалась в Москве в медицинском биофизическом центре имени Бурназяна, сообщается в четверг на сайте министерства здравоохранения Ульяновской области.
Инцидент произошел 15 марта 2018 года, после плановой хирургической операции одним из медицинских работников стационара медсанчасти в организм 28-летней пациентки был ошибочно введен формалин. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение Ульяновской областной клинической больницы, позже ее перевезли в Москву в медицинский биофизический центр имени Бурназяна. 26 марта следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
"Сегодня, 5 апреля, в Москве скончалась жительница Ульяновска, находившаяся на лечении в федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна ФМБА России", — говорится в сообщении.
Глава ульяновского минздрава Рашид Абдуллов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что врачи центра имени Бурназяна сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, девушка пришла в сознание, но ее состояние оставалось стабильно тяжелым. «К сожалению, спасти ее не удалось. Я приношу глубокие соболезнования близким погибшей», — сказал Абдуллов.
По его словам, сотрудники, допустившие ошибку, уволены по статье, представителям администрации медсанчасти объявлен выговор, на них наложены меры материальной ответственности.
Отмечается, что по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова правительство региона возьмет на себя все расходы по доставке тела девушки в Ульяновск и организации похорон, а также окажет всю необходимую помощь и психологическую поддержку близким и родственникам погибшей.
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