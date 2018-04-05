В Москве умерла женщина, которой вместо физраствора ввели формалин

САМАРА, 5 апр — РИА Новости . Молодая женщина, которой в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска вместо физраствора ввели формалин, скончалась в Москве в медицинском биофизическом центре имени Бурназяна, сообщается в четверг на сайте министерства здравоохранения Ульяновской области.

Инцидент произошел 15 марта 2018 года, после плановой хирургической операции одним из медицинских работников стационара медсанчасти в организм 28-летней пациентки был ошибочно введен формалин. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение Ульяновской областной клинической больницы, позже ее перевезли в Москву в медицинский биофизический центр имени Бурназяна. 26 марта следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

"Сегодня, 5 апреля, в Москве скончалась жительница Ульяновска, находившаяся на лечении в федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна ФМБА России", — говорится в сообщении.

Глава ульяновского минздрава Рашид Абдуллов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что врачи центра имени Бурназяна сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, девушка пришла в сознание, но ее состояние оставалось стабильно тяжелым. «К сожалению, спасти ее не удалось. Я приношу глубокие соболезнования близким погибшей», — сказал Абдуллов.

По его словам, сотрудники, допустившие ошибку, уволены по статье, представителям администрации медсанчасти объявлен выговор, на них наложены меры материальной ответственности.