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Глава Федерации санного спорта будет переизбираться на новый срок
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Глава Федерации санного спорта будет переизбираться на новый срок 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт приняла решение об участии в выборах главы организации на следующий четырехлетний срок, сообщает ТАСС.
Выборы главы ФССР пройдут 14 мая.
"Конечно, я планирую пойти на следующий срок, потому что сроднилась с этим видом спорта и буду пытаться сделать его успешнее. Не все пока удалось, что связано с общей обстановкой, но сборная в хорошем состоянии, ребята и тренерский штаб сильные. Надо работать дальше. Олимпийский комитет России и Минспорт нас поддерживают, поэтому, думаю, все будет хорошо", — сказала Гарт.
Гарт стала президентом Федерации санного спорта России в августе 2012 года. 25 мая 2014 года она победила на выборах главы государства, получив абсолютное количество голосов.
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