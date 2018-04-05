Глава Федерации санного спорта будет переизбираться на новый срок

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт приняла решение об участии в выборах главы организации на следующий четырехлетний срок, сообщает ТАСС

Выборы главы ФССР пройдут 14 мая.

"Конечно, я планирую пойти на следующий срок, потому что сроднилась с этим видом спорта и буду пытаться сделать его успешнее. Не все пока удалось, что связано с общей обстановкой, но сборная в хорошем состоянии, ребята и тренерский штаб сильные. Надо работать дальше. Олимпийский комитет России и Минспорт нас поддерживают, поэтому, думаю, все будет хорошо", — сказала Гарт.

Гарт стала президентом Федерации санного спорта России в августе 2012 года. 25 мая 2014 года она победила на выборах главы государства, получив абсолютное количество голосов.