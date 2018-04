Хедира потроллил издание, сообщившее о переходе Джана в «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира потроллил издание, которое сообщило о возможном переходе Эмре Джана в туринский клуб.

"Sports Illustrated сообщает, что я подтвердил возможный переход Эмре Джана в «Ювентус» летом. Есть только одно объяснение этому: у меня есть тайный брат-близнец. Я не знаю, что будет делать Джан в следующем сезоне", — написал Хедира в Twitter.

A Sports Illustrated source heard me confirm Emre Can is coming to @juventusfc this summer. Only one possible explanation: I am having a secret twin brother I don't know what Emre will do next season … #shoutouttomymum #fakenews https://t.co/AnMyf4Ho9I pic.twitter.com/oBJ8vOg1kx

— Sami Khedira (@SamiKhedira) 5 апреля 2018 г.