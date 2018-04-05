Кубок мира FIFA прибудет в апреле в Нижний Новгород

Об этом агентству Newsroom24 сообщил информированный источник. Согласно полученной информации, для демонстрации кубка будет установлен специальный шатер на Нижегородской ярмарке, в котором его смогут увидеть все желающие. Запланировано также шоу.