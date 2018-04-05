Ещё
Кубок мира FIFA прибудет в апреле в Нижний Новгород
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кубок мира FIFA прибудет в апреле в Нижний Новгород 

Newsroom24 43 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству Newsroom24 сообщил информированный источник.
Согласно полученной информации, для демонстрации кубка будет установлен специальный шатер на Нижегородской ярмарке, в котором его смогут увидеть все желающие.
Запланировано также шоу.
Newsroom24: последние новости
Депутат Гордумы Нижнего Новгорода Олег Сорокин исключен из «Единой России» Нижегородскому НИИ Биотехнологий исполнилось 5 лет Нижегородская всадница стала пятой на турнире в Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»70
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»262
Рудковская опозорила Плющенко57
Украинец предупредил о последствиях бойкота ЧЕ в РФ
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании110
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение