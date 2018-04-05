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Кубок мира FIFA прибудет в апреле в Нижний Новгород
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Кубок мира FIFA прибудет в апреле в Нижний Новгород
Newsroom24
43 минуты назад
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Newsroom24
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Об этом агентству Newsroom24 сообщил информированный источник.
Согласно полученной информации, для демонстрации кубка будет установлен специальный шатер на Нижегородской ярмарке, в котором его смогут увидеть все желающие.
Запланировано также шоу.
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