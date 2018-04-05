Кошачья стая живет по законам

В удаленном от главных аллей уголков Измайловского парка, возле заброшенного летнего кафе, живет целый кошачий прайд. Несколько дней корреспондент «ВМ» изучал нравы полудиких зверьков.

Мое появление сначала насторожило нескольких кошек, греющихся на ступенях старого кафе. Разложил свой походный стульчик метрах в двадцати и, вооружившись биноклем, стал наблюдать за естественной жизнью кошачьей стаи. Заметил несколько пластиковых лоточков с остатками сухого корма для животных. То есть кошек кто-то подкармливает. Вскоре из разлома в стене вылез крупный серый котяра. Увидел меня, чинно приблизился. Понюхал рюкзак и потерся о него мордой. Вроде как пометил. Значит, именно он тут хозяин. Окрестил его Паханом. Тут из разных щелей на свет божий вылезло еще несколько котов и кошек. Обратил внимание на крупную трехцветную бесхвостую кошку. Похоже, она уже на сносях. Ну понятно, март-то прошел уже. По тому, как эта кошка важно улеглась рядом с Паханом, сделал вывод, что это доминирующая самка. Назвал ее Мамашей.

Всего насчитал девять животных. Три рыжих кота особенно порадовали — ну прямо красавцы, готовые к бою!

Учуяв угощение, кошки и коты встретили меня приветливым мурлыканьем. Пахан стал тут же делить жратву. По справедливости: сначала наелся сам, потом накормил Мамашу. Дальше по рангу: «бойцы», молодые кошки, последним к миске приковылял Начкар.

Увлекшись наблюдением за кошачьей братией, не заметил, как подошла женщина. Она, как и я, пришла покормить кошек. Угостила их куриными сердечками и сухим кормом. Мясо расхватали, а вот от сухого корма отказались. Наелись.

Как оказалось, Тамара живет недалеко от парка. Кормит кошек почти каждый день. По возможности пристраивает по знакомым котят, которые появляются регулярно. Тамара попросила меня не упоминать точное место, где живут кошки. Боится, что переловят, поместят в питомник или того хуже — приедет какая-нибудь «Мосочистка» во главе с Шариковым, и пойдут несчастные «на польта по рабочему кредиту».

Однако, думаю, этим кошакам ничего не страшно. Они и своего не упустят, и в обиду себя не дадут.

У кого всю весну март

В начале весны (обычно в марте) конкуренция в борьбе за расположение самки у животных очень велика. За такой своеобразный гормональный всплеск их и прозвали «мартовскими». Считается, что весной у некоторых мужчин тоже появляется «раздевающий» даму взгляд. Поэтому любвеобильных мужчин называют мартовскими котами.