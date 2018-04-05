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ВИДЕО ДНЯ: Хоккеистки «Бирюсы» и «Арктики» устроили драку
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ВИДЕО ДНЯ: Хоккеистки «Бирюсы» и «Арктики» устроили драку 

Советский спорт 41 минуту назад
«Бирюса» одержала уверенную победу над «Арктиком» со счетом 4:0. За 11 секунд до финальной серены хоккеистки устроили драку.
По итогам регулярного чемпионата ЖХЛ «Бирюса» заняла пятое место, а «Арктик» — шестое.
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