Над VIP-трибуной строящегося к ЧМ стадиона потеряли «крышу»

В Самаре строители забыли сделать навес над VIP-трибуной стадиона, который возводится к ЧМ-2018, сообщают СМИ.

"Оплошность" вскрылась при проверке объекта комиссией FIFA. Международные эксперты обнаружили, что в проектной документации над одной из трибун, где расположены места для высокопоставленных лиц, должен быть навес, который по какой-то причине не был возведен.

Стоит отметить, что в марте этого года инспекция FIFA отметила серьезное отставание строителей от сроков. В итоге сдачу стадиона «Самара Арена» передвинули с 1 на 25 апреля. Тестовая игра на новом поле должна пройти 28 апреля. Однако даже после сдачи стадиона порядка 70% внутренних помещений будут не готовы к эксплуатации, их придется доделывать после.

Трудности у строителей могут возникнуть еще и на стадии получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, так как часть инженерных систем просто «не соответствует проекту», пишет «Коммерсантъ».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры состоятся в 11 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде.