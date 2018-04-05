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Над VIP-трибуной строящегося к ЧМ стадиона потеряли «крышу»
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Над VIP-трибуной строящегося к ЧМ стадиона потеряли «крышу» 

Уралинформбюро 38 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Самаре строители забыли сделать навес над VIP-трибуной стадиона, который возводится к ЧМ-2018, сообщают СМИ.
"Оплошность" вскрылась при проверке объекта комиссией FIFA. Международные эксперты обнаружили, что в проектной документации над одной из трибун, где расположены места для высокопоставленных лиц, должен быть навес, который по какой-то причине не был возведен.
Стоит отметить, что в марте этого года инспекция FIFA отметила серьезное отставание строителей от сроков. В итоге сдачу стадиона «Самара Арена» передвинули с 1 на 25 апреля. Тестовая игра на новом поле должна пройти 28 апреля. Однако даже после сдачи стадиона порядка 70% внутренних помещений будут не готовы к эксплуатации, их придется доделывать после.
Трудности у строителей могут возникнуть еще и на стадии получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, так как часть инженерных систем просто «не соответствует проекту», пишет «Коммерсантъ».
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры состоятся в 11 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде.
В столице Урала на поле «Екатеринбург Арены» встретятся сборные Египта и Уругвая (15 июня), Франции и Перу (21 июня), Японии и Сенегала (24 июня), а также Мексики и Швеции (27 июня), передает "Уралинформбюро".
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