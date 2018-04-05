Прогнозы на НБА. Ставки на матчи Индиана — Голден Стэйт, Денвер — Миннесота

«Уорриорз» возьмут реванш у «Пэйсерс», «Наггетс» одолеют «Тимбервулвз» — в «Большом куше».

Неудачная серия рубрики продолжилась, и за неделю до окончания регулярного чемпионата состояние банка вызывает опасения. «Рэпторс» решили не откладывать дело в долгий ящик и сразу вышли на паркет против «Кавальерс» обречёнными. Лоури не мог угнаться за молодым и атлетичным Кальдероном, который регулярно оставлял в дураках защитника «Торонто». А Дерозан постепенно чувствует приближение плей-офф, поэтому уже заранее начинает прилично сдавать в важнейшие моменты. Надежда на то, что банда Дуэйна Кейси пробьёт тотал в 56,5 очка по итогам первой половины, умерла практически мгновенно. В стартовой четверти гости отметились лишь 24 результативными баллами, смазав несколько совершенно открытых трёшек. Разумеется, что никакого подвига во втором игровом отрезке не состоялось, и ставка сгорела.

Удивили со знаком минус и опытные «Спёрс», упустившие солидный перевес в выездном противостоянии с «Клипперс». Техасцы начали встречу с ошеломляющего рывка 3:17 и казалось, что дали понять Доку Риверсу и его парням о серьёзности собственных намерений. В дальнейшем гандикап менялся в обе стороны, но перед заключительной 12-минуткой «Сан-Антонио» вели с преимуществом в 11 баллов. Однако хозяева не сдались и выдали сверхрезультативную четверть, отгрузив одной из лучших оборон ассоциации 41 очко за отрезок. Если столь матёрый специалист как Грег Попович упускает солидную фору, то без Леонарда в матчах на вылет старичкам ничего не светит.

Таким образом, в банке содержится 41 262 фишки.

Ставка № 1 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» — «Голден Стэйт Уорриорз».

Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 2.12/1.81, фора (+2) за 1.94. Тоталы — хозяева (104,5) за 1.93, гости (106,5) за 1.92, общий (210,5) за 1.97. Выбор — победа «Уорриорз» с форой «-2,5» с коэффициентом 2 Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 2000 фишек).

Звёзды «Уорриорз» постепенно залечивают свои болячки, и вот уже три из четырёх ключевых исполнителей в строю, и коллектив набирает ход перед баталиями на вылет. «Пэйсерс» неожиданно для многих забрались в кубковую восьмёрку Востока, но вряд ли смогут добиться преимущества домашней площадки в первом раунде плей-офф. Команды уже встречались в текущем сезоне в Окленде, и «Индиана» смогла одолеть действующих чемпионов, но загвоздка заключается в том, что «Голден Стэйт» вышел на паркете без главных действующих сил и даже так смог продержаться до заключительной 12-минутки.

На этот раз против Оладипо выйдут не Маккоу с Янгом, а Клэй Томпсон , обороняющийся на элитном уровне, а также являющийся великолепным снайпером. Толкаться с однофамильцем Ника Таддеусом будет уже не юный Джордан Белл, а агрессивный и отважный Грин (хоть участие Дрэймонда и под вопросом, но надеемся на лучшее). А самая проблемная для «Пэйсерс» позиция в обороне (разумеется, речь о Богдановиче) ближайшей ночью попадёт под каток имени Дюранта. Без сомнений Кевин доставит хорватскому форварду массу неприятностей и заставит множество раз выходить партнёров Бояна на подстраховку. «Уорриорз» останется лишь качественно двигать мяч и находить свободных игроков на дуге.

В уже упомянутом противостоянии «Голден Стэйт» удалось добиться существенного преимущества в борьбе за отскоки. При более высоком индивидуальном мастерстве гостям даже не обязательно выигрывать щит с гигантским перевесом, ведь теперь атака «Уорриорз» преобразилась и снова становится пугающей для любых оппонентов. «Пэйсерс» могут получить некоторое преимущество во время нахождения на площадке резервистов, однако и здесь действующим чемпионам есть чем ответить. Скамейка Керра также находится не в оптимальном состоянии, однако запас прочности остаётся, да и Дэвид Уэст явно выйдет с особым настроем.

Ставка № 2 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз».

Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.5/2.79, фора (-4,5) за 1.95. Тоталы — хозяева (114,5) за 1.88, гости (110,5) за 1.95, общий (225) за 1.94. Выбор — победа «Наггетс» с учётом форы «-2,5» с коэффициентом 1.64 Ставка — 3000 фишек (возможная прибыль — 1920 фишек).

Важнейшее сражение двух команд, которые борются за зону плей-офф и встретятся повторно в заключительном игровом дне. Для обоих коллективов встречи друг с другом станут решающими, и наблюдать за данными битвами будет очень интересно. Стоит заметить, что без Батлера «Тимбервулвз» потеряли солидность, мощь, агрессивную оборону и опытного лидера для концовок. Тибодо признался, что без Джимми «Миннесота» уже не та, и сезон, который мог стать отправным для будущих свершений, рискует оказаться провальным. У «Наггетс» также есть потеря, ведь не сыграет Харрис, но задняя линия «Денвера» укомплектована более стабильными исполнителями, чем у ближайших оппонентов, поэтому заменить Гэри не составит труда.

Соперники уже дважды встречались в текущем сезоне, и оба раза «Тимбервулвз» оказывались сильнее. Однако следует учесть, что в указанных битвах Батлер суммарно 64 очка, а «Наггетс» выступали без Миллсэпа, который недавно восстановился от травмы и уже вносит весомый вклад в командные действия. Скамейка «Миннесоты» является одной из слабейших в лиге среди претендентов на плей-офф, чем с огромным удовольствием пользуются визави Тома Тибодо. Только один Джамал Кроуфорд готов на постоянной основе помогать стартовому составу, в то время как остальные резервисты чувствуют себя лишь временной подменой, а не полноправными партнёрами.

Не сказать, что запасные «Наггетс» демонстрируют что-то выдающее, но, по крайней мере, выглядят более уверенно и с пользой проводят отведённые минуты. Нынешняя форма команд может показаться схожей, однако соперники слишком отличались по уровню. За последние 7 поединков «Денвер» добился пяти побед при том, что лишь один из соперников был не из зоны плей-офф. На аналогичном отрезке «Миннесота» была сильнее в четырёх встречах, но лишь «Клипперс» можно отнести к серьёзным оппонентам. Успехи парней Тибодо над «Никс», «Хоукс» и «Маверикс» не свидетельствуют о какой-либо сумасшедшей готовности франшизы к решающим матчам. И вот к ключевым битвам сезона банда Майка Мэлоуна подходит более сбалансированной и вариативной, и очень хочется, чтобы молодые лидеры колорадцев получили столь важный опыт сражений на вылет.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 36 262 фишки.