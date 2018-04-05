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Дмитрий Сватковский: «Сотрудников ФОКов привлекут к работе на стадионе, если у них будет желание»
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Дмитрий Сватковский: «Сотрудников ФОКов привлекут к работе на стадионе, если у них будет желание» 

nn.ru 35 минут назад
Фото: nn.ru
В распоряжении СМИ оказалось письмо, подписанное региональным министром спорта Сергеем Пановым. Он предлагал главам муниципальных образований и городских округов направить на строительство стадиона «Нижний Новгород» по 10 сотрудников спортивных учреждений. Их обещано обеспечить трехразовым питанием, спецодеждой, инструментом и по необходимости жильем.
NN.ru направил запрос в областное правительство. Мы хотели знать:
Для каких работ будут привлекать сотрудников ФОКов?
Не скажется ли на качестве использование неквалифицированных работников?
В каком количестве нужна дополнительная рабочая сила?
Почему нельзя дополнительно нанять рабочих с учетом серьезного финансирования строительства стадиона?
Каким образом юридически будет оформлена работа сотрудников на стройке?
Ответ и. о. заместителя губернатора Дмитрия Сватковского заслуживает того, чтобы быть полностью процитированным.
— Все работы по подготовке «Стадиона Нижний Новгород» к тестовым матчам идут в соответствии с утверждёнными графиками. В том числе ведётся работа по набору персонала в эксплуатирующую организацию стадиона, — отметил чиновник. — Не исключено, что сотрудники ФОКов из городов и районов Нижегородской области, которые уже имеют хороший опыт обслуживания спортивного оборудования и содержания спортивных объектов, могут быть привлечены к эксплуатации стадиона в будущем. Конечно, если у них будет такое желание. В любом случае их участие в подготовке тестовых матчей на новом стадионе принесёт неоценимый опыт для работы на местах.
Как вы правильно заметили, все вопросы остались без ответа. Дмитрий Сватковский сделал вид, что не понимает их сути, а письма в глаза не видел.
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