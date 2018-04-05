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Стадион «Нижний Новгород» доведут до ума сотрудники ФОКов за еду
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Стадион «Нижний Новгород» доведут до ума сотрудники ФОКов за еду 

nn.ru 32 минуты назад
Фото: nn.ru
Все главы муниципальных образований и городских округов получили письмо от Сергея Панина. В нем говорится, что «уровень подготовки стадиона к открытию требует привлечения дополнительной рабочей силы».
Чиновникам предлагается направить по 10 сотрудников ФОКов и других спортивных учреждений для завершения строительно-хозяйственных работ на стадионе с 6 по 14 апреля.
— Сотрудники будут обеспечены трехразовым питанием, спецодеждой, инструментом и жильем (по необходимости). Надеюсь на понимание, — написал министр.
Сканом письма поделился в соцсети президент федерации бокса Нижегородской области, Чемпион мира и России по боксу, заслуженный мастер спорта Андрей Гоголев.
— На стадион выделено 20 млрд рублей, а у них рабочих нет, теперь они использут людей с ФОКов. Это бред, ни в одной области такого нет, — прокомментировал спортсмен.
— Всем миром достроим стадион! Можно вместо субботников проводить «стадиотники», — поддержал начинание Tekegram-канал «KremliNN».
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