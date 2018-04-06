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Газон для стадиона ЧМ-2018 в Самаре прибудет из Германии на 22 грузовиках
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Газон для стадиона ЧМ-2018 в Самаре прибудет из Германии на 22 грузовиках 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
САМАРА, 6 апреля. /ТАСС/. Газонное покрытие для футбольного поля стадиона «Самара-Арена» прибудет из Германии на 22 грузовиках. В пятницу газон был срезан в одном из германских питомников и погружен на большегрузный транспорт, сообщили ТАСС в пресс-службе компании ПСО «Казань» — генподрядчика строительства стадиона «Самара— Арена».
"Газон для «Самара-Арены» сегодня утром срезали в питомнике в Германии и сразу погрузили в машины. Траву для арены привезут на 22 большегрузах. Как только караван машин прибудет в Самару, начнется его укладка. Площадь игрового поля с технической зоной составляет более 10,6 тыс. кв. м", — отметили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе правительства Самарской области сообщили ТАСС, что газон будет состоять преимущественно из мятлика и райграса — эти сорта травы предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля. После укладки газона потребуется еще семь дней, чтобы его прошить специальными нитями. Нити уже доставлены в Самару, на прошивку их уйдет около 9 тысяч километров, они сделают газон мягким и повысят его износостойкость. Поддерживать «спортивную форму» живого зеленого организма будет система подогрева и полива, для которого воду будут подавать 35 форсунок.
Ранее директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит рассказал, что строительство стадиона в Самаре идет с отставанием от графика, но местные власти обещают завершить все работы до конца апреля.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира.
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