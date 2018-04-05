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Газон на «Самара Арене» будет уложен после установления плюсовых температур
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Газон на «Самара Арене» будет уложен после установления плюсовых температур 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области прокомментировал отсутствие газона на стадионе «Самара Арена». «Конкретную дату укладки поля назвать сейчас нельзя. Как только в Самаре установится плюсовая среднесуточная температура, газон сразу же будет уложен», — сообщили «Чемпионату» в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
В Самаре состоится шесть матчей мирового первенства: четыре игры группового этапа и по одной игре 1/8 и 1/4 финала.
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