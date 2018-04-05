Газон на «Самара Арене» будет уложен после установления плюсовых температур 

Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области прокомментировал отсутствие газона на стадионе «Самара Арена». «Конкретную дату укладки поля назвать сейчас нельзя. Как только в Самаре установится плюсовая среднесуточная температура, газон сразу же будет уложен», — сообщили «Чемпионату» в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
В Самаре состоится шесть матчей мирового первенства: четыре игры группового этапа и по одной игре 1/8 и 1/4 финала.