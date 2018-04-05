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В центре «Онежский» вблизи Дмитровского проведут показательные выступления юных мастеров тхэквондо
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В центре «Онежский» вблизи Дмитровского проведут показательные выступления юных мастеров тхэквондо 

Управа района Дмитровский города Москвы 32 минуты назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В Культурном центре «Онежский» 7 апреля состоятся показательные выступления юных мастеров тхэквондо — воспитанников тренера Анны Костицыной. Также в программе — мастер-класс по основам боя. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«Для наших гостей выступят чемпион Москвы и России, обладатель черного пояса второго дана Анна Костицына и воспитанники ее секции. Они не только покажут свои умения, но и дадут мастер-класс по этой технике боя», — говорится в сообщении.
В нем также уточняется, что к участию приглашаются школьники от 8 до 14 лет. При себе необходимо иметь спортивную одежду и обувь.
Гостей будут ждать к 13.00. Вход свободный. Адрес Культурного центра «Онежский»: ул. Флотская, д. 25. (мю)
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