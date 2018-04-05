Ещё
Посол РФ в Лондоне выразил надежду, что все команды приедут на ЧМ-2018 по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Посол РФ в Лондоне выразил надежду, что все команды приедут на ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 28 минут назад
Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил на пресс-конференции, что Россия сотрудничает с Международной федерацией футбола (ФИФА) по вопросу участия всех команд в чемпионате мира 2018 года и надеется на их приезд.
«Что касается чемпионата мира, то, во-первых, мы рады всем. Если кто-то решит не приезжать, то это их решение, но это будет праздник спорта», — приводит слова Яковенко РИА Новости.
Он отметил, что многие страны не поддержали решение правительства Великобритании не посещать мундиаль.
Ранее датский чиновник заявил, что устал от обсуждений бойкота ЧМ-2018 по футболу.
RT на русском: последние новости
Бывший футболист сборной СССР Папаев считает, что "Арсенал" вальяжно относится к ЦСКА Выборы президента Федерации санного спорта России пройдут 14 мая В Ирландии посмертно помиловали человека, повешенного более 100 лет назад
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»70
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»262
Рудковская опозорила Плющенко57
Украинец предупредил о последствиях бойкота ЧЕ в РФ
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании110
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение