Посол РФ в Лондоне выразил надежду, что все команды приедут на ЧМ-2018 по футболу

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил на пресс-конференции, что Россия сотрудничает с Международной федерацией футбола (ФИФА) по вопросу участия всех команд в чемпионате мира 2018 года и надеется на их приезд. «Что касается чемпионата мира, то, во-первых, мы рады всем. Если кто-то решит не приезжать, то это их решение, но это будет праздник спорта», — приводит слова Яковенко РИА Новости Он отметил, что многие страны не поддержали решение правительства Великобритании не посещать мундиаль. Ранее датский чиновник заявил, что устал от обсуждений бойкота ЧМ-2018 по футболу.