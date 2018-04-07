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Гонкой правит ветер: эффектные кадры соревнований по буерному спорту на Байкале
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Гонкой правит ветер: эффектные кадры соревнований по буерному спорту на Байкале 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники необычных соревнований способны разогнать свой транспорт до 130-ти километров в час.
На озере Байкал в эти дни проходит буерная неделя. Спортсмены со всего мира вышли на специальных лодках с парусами и металлическими коньками.
Главное в этом спорте — поймать попутный ветер. С этим проблем нет, ведь Байкал — единственное место на Земле, где все будто предусмотрено для таких соревнований — солнце, прочный и ровный лед, всегда бушуют ветра, благодаря им и ставятся новые рекорды.
Участники способны разогнать свой транспорт до 130-ти километров в час.
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