AFP: Жан-Мари Ле Пен вступил в европейскую партию националистов «Альянс за мир и свободу»

"Мы принимаем в свои ряды Жан-Мари Ле Пена в момент революционных изменений в Европе", — приводит агентство заявление политического движения. Оно назвало 89-летнего француза «проводником в борьбе на пути к будущим победам». Сам политик подтвердил переход в партию, но отказался от развернутого комментария.

Ле Пен был исключен из рядов основанного им в 1972 году «Национального фронта» из-за разлада с собственной дочерью Марин Ле Пен , нынешней главой партии. Причиной конфликта стали разные взгляды на будущее партии: Марин Ле Пен старалась обновить имидж политического движения, а ее отец продолжал выступать с националистическими и антисемитскими заявлениями в прессе.