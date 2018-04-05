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AFP: Жан-Мари Ле Пен вступил в европейскую партию националистов «Альянс за мир и свободу»
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AFP: Жан-Мари Ле Пен вступил в европейскую партию националистов «Альянс за мир и свободу» 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 5 апреля. Основатель и бывший председатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен вступил в крайне правую националистическую партию «Альянс за мир и свободу». Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse.
"Мы принимаем в свои ряды Жан-Мари Ле Пена в момент революционных изменений в Европе", — приводит агентство заявление политического движения. Оно назвало 89-летнего француза «проводником в борьбе на пути к будущим победам». Сам политик подтвердил переход в партию, но отказался от развернутого комментария.
Ле Пен был исключен из рядов основанного им в 1972 году «Национального фронта» из-за разлада с собственной дочерью Марин Ле Пен, нынешней главой партии. Причиной конфликта стали разные взгляды на будущее партии: Марин Ле Пен старалась обновить имидж политического движения, а ее отец продолжал выступать с националистическими и антисемитскими заявлениями в прессе.
Политическая партия «Альянс за мир и свободу» позиционирует себя как панъевропейская, объединяет политиков из нескольких стран Евросоюза и поддерживает связь с рядом крайне правых и националистических партий в этих государствах. Она получает финансовую поддержку от Европарламента, выступая там в качестве независимого наблюдателя. Согласно политическому манифесту, опубликованному на сайте «Альянса», он выступает за отстаивание государствами Европы своего суверенитета, за продвижение христианских ценностей и сохранение европейского культурного наследия.
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