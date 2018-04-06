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Жан-Мари Ле Пен нашел себе новую партию
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Жан-Мари Ле Пен нашел себе новую партию 

Вести.Ru 7 минут назад
Фото: Вести.Ru
Основатель и экс-председатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен получил новую политическую прописку. Он вступил в европейскую крайне правую партию «Альянс за мир и свободу».
Ранее 89-летнего политика исключили из Нацфронта из-за разлада с его собственной дочерью — Марин Ле Пен. Конфликт между ними произошел из-за разных взглядов на будущее партии. Марин Ле Пен старалась отказаться от спорных лозунгов, а ее отец продолжал пропаганду национализма, напоминает телеканал «Россия 24».
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