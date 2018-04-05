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Онлайн с Игорем Рабинером
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Онлайн с Игорем Рабинером 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В 17.00 на Ютуб-канале «СЭ» начался онлайн с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером. Главные темы эфира:
— Сделает ли «Спартак» золотой дубль?
— Что ждет ЦСКА в Лондоне?
— Что происходит с нашей сборной?
Не пропустите!
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