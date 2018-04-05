Матч ЖХЛ между клубами «Бирюса» и «Арктик-Университет» был прерван из-за массовой драки

ТАСС , 5 апреля. Встреча Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) между командами «Бирюса» из Красноярского края и «Арктик-Университет» из Ухты была прервана по причине массовой потасовки. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Игра была приостановлена за три секунды до конца третьего периода, когда во время вбрасывания нападающий «Арктик-Университета» Карина Верховцева и форвард «Бирюсы» Татьяна Шаталова устроили потасовку, которая в результате переросла в массовую и продолжалась в течение минуты. Хоккеистки суммарно получили 50 минут штрафа.

Матч был возобновлен и завершился со счетом 4:0 в пользу команды «Бирюса».