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Матч ЖХЛ между клубами «Бирюса» и «Арктик-Университет» был прерван из-за массовой драки
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Матч ЖХЛ между клубами «Бирюса» и «Арктик-Университет» был прерван из-за массовой драки 

ТАСС 35 минут назад
ТАСС, 5 апреля. Встреча Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) между командами «Бирюса» из Красноярского края и «Арктик-Университет» из Ухты была прервана по причине массовой потасовки. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Игра была приостановлена за три секунды до конца третьего периода, когда во время вбрасывания нападающий «Арктик-Университета» Карина Верховцева и форвард «Бирюсы» Татьяна Шаталова устроили потасовку, которая в результате переросла в массовую и продолжалась в течение минуты. Хоккеистки суммарно получили 50 минут штрафа.
Матч был возобновлен и завершился со счетом 4:0 в пользу команды «Бирюса».
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