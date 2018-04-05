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Гэри Уитта перезапустит «Последнего звездного бойца»
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Гэри Уитта перезапустит «Последнего звездного бойца» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Фильм Ника Кастла «Последний звездный боец» вышел в 1984 году. Он не снискал славы «Звездных войн», но все же стал культовым произведением.
По сюжету старшеклассник Алекс Роган однажды обнаруживает, что его любимая аркадная игрушка является средством вербовки для пришельцев. Инопланетянин Центаури привозит Алекса на одну из галактических баз, где юношу вербуют в звездные бойцы.
Как и многие другие произведения 80-ых, «Последний звездный боец» также будет перезапущен. Сценарист Гари Уитта в настоящее время работает над проектом с соавтором Джонатаном Бетуелом, который написал сценарий к оригинальному фильму.
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