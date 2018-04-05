Торговый центр «Седьмое небо» закроют по требованию FIFA

18 июня, 21 июня, 24 июня, 27 июня, 1 июля и 6 июля торговый центр будет закрыт.

— Центр будет закрываться вечером накануне игры, и возобновлять работу на следующий день после матча, — пояснил NN.RU руководитель пресс-службу «Столица Нижний» Андрей Журавлев

Кстати, если вы живете на Мещере и пользуетесь личным автомобилем, имейте в виду, что с 10 апреля начинается оформление пропусков на въезд личного и коммерческого транспорта в периметр стадиона «Нижний Новгород» и фан-зоны в дни спортивных мероприятий.