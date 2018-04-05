Ещё
Торговый центр «Седьмое небо» закроют по требованию FIFA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Торговый центр «Седьмое небо» закроют по требованию FIFA 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
18 июня, 21 июня, 24 июня, 27 июня, 1 июля и 6 июля торговый центр будет закрыт.
— Центр будет закрываться вечером накануне игры, и возобновлять работу на следующий день после матча, — пояснил NN.RU руководитель пресс-службу «Столица Нижний» Андрей Журавлев.
Кстати, если вы живете на Мещере и пользуетесь личным автомобилем, имейте в виду, что с 10 апреля начинается оформление пропусков на въезд личного и коммерческого транспорта в периметр стадиона «Нижний Новгород» и фан-зоны в дни спортивных мероприятий.
nn.ru: последние новости
Стадион «Нижний Новгород» доведут до ума сотрудники ФОКов за еду Олега Сорокина выгнали из партии за «пьяное вождение» Видео дня. Дорожники затоптали ямы на Республиканской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы могут остаться без ОИ40
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»81
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»283
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку12
Рудковская опозорила Плющенко61
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение