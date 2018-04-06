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В Нижнем Новгороде закроют торговый центр на время ЧМ-2018 в целях безопасности
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В Нижнем Новгороде закроют торговый центр на время ЧМ-2018 в целях безопасности 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: nn.ru
Торгово-развлекательный центр «Седьмое небо» закроют в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу, сообщает издание NewsNN со ссылкой на министерство спорта Нижегородской области.
«В дни проведения матчей на «Стадионе Нижний Новгород» (6 дней — 18.06, 21.06, 24.06, 27.06, 01.07, 06.07) ТЦ «Седьмое небо», с учетом рекомендаций силовых ведомств, не будет функционировать в целях безопасности», — говорится в ответе Минспорта региона на запрос издания.
ТРЦ «Седьмое небо» входит в ГК «Столица Нижний», аффилированную с супругой ранее арестованного основателя компании Олега Сорокина — Эладой Нагорной. Торговый центр находится рядом со стадионом.
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